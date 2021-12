Boxen: Regina Halmich in Hall of Fame aufgenommen

JOE FRAZIER: War der erste Boxer, der als Amateur Olympia-Gold (1964) und später den WM-Titel im Schwergewicht gewann. In den beiden legendären Kämpfen "Fight of the Century" (1971) und "Thrilla in Manila" (1974) Gegner von Ali, "Smokin' Joe" gewann nur den ersten von insgesamt drei Duellen © Getty Images

MUHAMMAD ALI: Geboren als Cassius Marcellus Clay und gewann als einziger den Titel unumstrittener Boxweltmeister dreimal in seiner Karriere. 56 Siege in 61 Kämpfen, darunter so legendäre wie "Rumble in the Jungle", "Fight of the Century" und "Thrilla in Manila". Erkrankte bereits während seiner Karriere in Parkinson, auch außerhalb des Rings beispielsweise mit der Ablehnung des Vietnamkriegs in den Schlagzeilen. "The Greatest" starb 2016 mit 74 Jahren an den Folgen eines septischen Schocks © Getty Images