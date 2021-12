RB Leipzig: Mintzlaff über Entlassung von Marsch und Roger Schmidt

„Wir sind aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es keinen Sinn mehr macht weiterzumachen. Die Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft hat nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass es für den Verein und die Mannschaft der richtige Schritt ist“, erklärte Mintzlaff nun die Entscheidung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zwei Tage später steht für Interimstrainer Achim Beierlorzer, der zuvor Co-Trainer war, schon ein Endspiel mit den Sachsen an. Gegen City spielt Leipzig in einem Fernduell mit dem punktgleichen FC Brügge um ein Überwintern in der Europa League (Champions League: RB Leipzig - Manchester City, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).