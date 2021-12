Borussia Dortmund & Jude Bellingham: Schiedsrichter Zwayer wehrt sich gegen BVB-Star

Nun wehrte sich der betroffene Zwayer in der Bild gegen Bellinghams Worte („Du gibst einem Schiedsrichter, der in Spielmanipulationen verwickelt war, das wichtigste Spiel Deutschlands. Was erwartest du?“). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der BVB-Shootingstar hatte den Unparteiischen in Zusammenhang mit einer Elfmeter-Entscheidung im Topspiel gegen den FC Bayern auf Zwayers Verwicklung in den 17 Jahre zurückliegen Wettskandal um den damaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer gerückt.

Zwayer geht auf BVB-Star Bellingham zu

Und fügte an: „Selbst wenn man sich in die subjektive, von Emotionen geprägte Perspektive versetzt, bleibt die Aussage fernab jeglicher fachlicher oder sachlicher Kritik. Insbesondere die rhetorische Schlussfolgerung auf die Gegenwart und Zukunft: „What do you expect" (Was erwartest du? - Anm. die Red.) hat beleidigenden und verleumderischen Charakter. Das darf so nicht stehenbleiben."