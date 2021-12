BVB vs. Felix Zwayer: Die Bilanz unter dem Schiri - woher kommt die Abneigung?

40.000 Euro - so teuer kommt seine Kritik an Topspiel-Schiedsrichter Felix Zwayer den Dortmunder Jude Bellingham zu stehen.

BVB-Abneigung gegen Zwayer

#zwayerleiMaß ist in BVB-Fankreisen jedoch längst etabliert - nicht erst seit dem vergangenen Wochenende. Woher aber kommt die Abneigung gegen den FIFA-Schiedsrichter, der seit 2009 in der Bundesliga pfeift?

Ein Blick auf die nackten Zahlen verrät: In Spielen unter Zwayer schnitt der BVB in den vergangenen Jahren tatsächlich unterdurchschnittlich ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In der Bundesliga pfiff der inzwischen 40-Jährige seit seinem ersten BVB-Spiel im April 2011 insgesamt 32 Partien mit Dortmunder Beteiligung, in denen die Schwarz-Gelben im Schnitt 1,63 Punkte holten.

BVB mit schlechterer Bilanz unter Zwayer

Die Gesamtbilanz in allen Bundesliga-Partien in diesem Zeitraum fällt deutlich positiver aus: Seit April 2011 sammelten die Dortmunder durchschnittlich 1,97 Punkte pro Liga-Spiel.

BVB verliert im Titelkampf gegen Schalke

Mario Götze brachte die Hausherren in der 14. Minute in Führung, ehe Zwayer vier Minuten später einen umstrittenen Handelfmeter für die Königsblauen pfiff: Daniel Caligiuri verwandelte vom Punkt, Schalke gewann das Spiel mit 4:2 und die Dortmunder Meisterträume erhielten einen vorentscheidenden Dämpfer - zumal in der zweiten Hälfte auch noch Marco Reus und Marius Wolf jeweils glatt Rot sahen.

Topspiel in der Analyse: So knackt man die Bayern

Sind Vorwürfe gegen Zwayer berechtigt?

Dass der BVB auch die folgenden beiden Partien unter Zwayers Leitung beim FC Bayern (0:4 am 9. November 2019) und bei der TSG Hoffenheim (1:2 am 20. Dezember 2019) verlor, half dem Standing des Schiedsrichters nicht gerade. Zwayers Leistungen fielen mit den kicker -Noten 3,0 bzw. 2,0 allerdings jeweils überwiegend gut aus.

Seit jener Niederlagenserie ist Dortmunds Zwayer-Bilanz ausgeglichen: Siegen in Leipzig, gegen Schalke und gegen Hoffenheim stehen in den vergangenen beiden Jahren Niederlagen in Leverkusen, erst Anfang November in Leipzig und nun eben zuhause gegen den FC Bayern gegenüber.