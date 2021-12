1860 München & Sascha Mölders: Neuer Wirbel um Suspendierung

Günther Gorenzel relativiert die Suspendierung von Sascha Mölders bei 1860 München - der Geschäftsführer deutet an, der Kapitän habe die Situation fehlinterpretiert.

Ist am Ende wirklich alles mehr oder weniger nur ein Missverständnis?

Dort habe „der Trainer ihm mitgeteilt, dass er ihn aufgrund seines aktuellen Leistungszustandes in den nächsten zwei Spielen nicht in den Kader nehmen wird.“

1860 München: Mölders doch nicht suspendiert?

Gorenzel fügte an, im Anschluss daran Mölders nahegelegt zu haben, seine medialen Nebentätigkeiten „zurückzuschrauben“ und sich ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren.

„Das sind die Fakten zum gestrigen Tag, alles andere entspricht nicht den Tatsachen“, so der Löwen-Lenker weiter. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

„Sascha hat das dann so aufgefasst, dass Michael Köllner überhaupt nicht auf ihn setzt. Das war von Anfang an überhaupt nicht so geplant und überhaupt nicht die Intention“, meinte Gorenzel.