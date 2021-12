DBV schickt zehnköpfiges Aufgebot zur Badminton-WM

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) geht mit einem zehnköpfigen Aufgebot bei den Individual-Weltmeisterschaften im spanischen Huelva an den Start. An der Spitze des Teams für die Titelkämpfe vom 12. bis 19. Dezember in Andalusien stehen in den Einzeln der deutsche Meister Kai Schäfer (Dortelweil) und Olympia-Teilnehmerin Yvonne Li (Lüdinghausen).