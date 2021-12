Formel 1: Red-Bull-Chefberater Helmut Marko entschuldigt sich für Aussagen nach Saudi-Arabien-GP

Nach dem Rennen am Sonntag sorgte der Jurist aus Graz deshalb für Verwirrung, weil er vor laufenden Kameras davon sprach, Beweise zu haben, wonach sein Topfahrer Max Verstappen (24) in der alles überstrahlenden 37. Runde eben keinen Bremstest mit Mercedes-Titelrivalen Lewis Hamilton gemacht hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko entschuldigt sich

Verstappen und Hamilton punktgleich vor letztem Rennen

Marko: „Wollen in Abu Dhabi gewinnen“

Marko will davon nichts wissen: „Das traurige Kapitel Saudi Arabien ist jetzt hoffentlich zugeklappt. Wir jedenfalls schauen nur nach vorne. Wir wollen in Abu Dhabi gewinnen und so den Titel holen. Dafür werden wir alles tun, aber keine unfairen Aktionen starten. Wir hatten in Saudi Arabien schon das Tempo, um mit Hamilton mithalten zu können. Die Strecke in Abu Dhabi sollte uns dabei mehr entgegenkommen.“