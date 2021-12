La Liga: Luka Jovic wird als Benzema-Ersatz zum Matchwinner bei Real Madrid

So trat Jovic unter entsprechend hohen Erwartungen sein Abenteuer bei den Königlichen an. Den gewachsenen Ansprüchen konnte er allerdings frühzeitig nicht gerecht werden. Weder unter Ex-Coach Zinédine Zidane noch unter dem aktuellen Trainer Carlo Ancelotti spielte der Mittelstürmer bei Real eine annähernd wichtige Rolle.

La Liga: Jovic trifft zum ersten Mal seit 664 Tagen

Vor allem nach der Oberschenkelverletzung von Karim Benzema werden die Qualitäten von Jovic bei Real gefragt sein. Der Franzose war in der 17. Minute ausgewechselt worden, wodurch der Serbe überhaupt erst in die Partie gekommen war.

Real Madrid: Benzema-Aus als Chance für Jovic

Das vorübergehende Aus von Top-Stürmer Benzema, der ansonsten wie am Fließband trifft, könnte also ein Wendepunkt in Jovics Karriere sein. Für ihn ist es die Chance, sich mit längeren Einsätzen als nur ein paar Minuten in den Fokus zu spielen. Bis zum Spiel am Samstag hatte Jovic nur 106 Minuten in dieser Saison für die Spanier bestritten.