Sebastian Vettel: Legende Stuck will ihm Auto "wegnehmen" - wegen Tempolimit-Forderung

Auf den ersten Blick scheint es nicht so recht zusammenzupassen.

Sebastian Vettel engagiert sich für Umwelt-Schutz, verdient sein Geld aber als Fahrer in der Materialschlacht Formel 1.

Dass sich der Star von Aston Martin auch noch für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ausspricht, kommt bei so manchem überhaupt nicht gut an.

Stuck von Vettel „enttäuscht“

Der 70-Jährige zeigt sich generell vergrätzt über Vettels Verhalten abseits des Cockpits: „Sebastian Vettel hat im Aston Martin in dieser Saison ein paar Highlights gesetzt, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich persönlich ein wenig enttäuscht bin - da war nicht viel Besonderes dabei. Gerade bei solchen Aktionen wie in Zandvoort, als er einem Streckenposten den Feuerlöscher weggenommen hat, muss ich sagen, dass man so etwas nicht macht.“