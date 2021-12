Radsport: Deutschland Tour 2022 startet in Weimar - Erweiterung auf fünf Etappen

Deutschland Tour startet 2022 in Weimar © AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Die vierte Auflage der neuen Deutschland Tour startet am 24. August 2022 in Weimar. Das teilten die Organisatoren am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit.