Bayern-Frauen mehrere Monate ohne Torhüterin Benkarth

Rückschlag für Frauenfußball-Meister Bayern München: Der Bundesliga-Tabellenzweite muss mehrere Monate auf Nationaltorhüterin Laura Benkarth verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde die 29-Jährige am Montag erfolgreich am Knie operiert, nachdem sie sich am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (7:1) verletzt hatte.