Handball-WM der Frauen: TV-Blackout macht Michelmann sauer: "Reine Monokultur"

Deutschland bei der WM nicht im TV zu sehen

Im linearen Fernsehen werden Zusammenfassungen gezeigt, so berichtete etwa am vergangenen Donnerstag die Tagesschau in der ARD vom deutschen Auftakterfolg gegen Tschechien (31:21). Live-Bilder sind jedoch vergeblich zu finden.

DHB-Frauen mit besten Chancen aufs Viertelfinale

Die DHB-Frauen waren am Montag nach einer optimalen Vorrunde mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde eingezogen und haben beste Chancen auf das Viertelfinale.

Die Gegner in der nächsten Turnierphase sind Republik Kongo am Mittwoch (18.00 Uhr), Asienmeister Südkorea am Freitag (15.30 Uhr) und Rekordeuropameister Dänemark am Sonntag (20.30 Uhr).