Champions League, FC Bayern: Julian Nagelsmann spricht bei PK über Personalsorgen und BVB-Elfmeter

Nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen kann der FC Bayern am Mittwoch die Gruppenphase in der Champions League veredeln.

Außerdem äußerte sich der Bayern-Coach noch einmal zum Topspiel beim BVB und sagte über den nicht gegebenen Elfmeter für den BVB nach vermeintlichem Foul von Lucas Hernández an Marco Reus: „Das wäre ein Learning, dass man den Elfmeter pfeift und ihn sich dann anschaut. Dann hätte es die Tumulte unten nicht so gegeben.“

+++ Das war‘s +++

+++ Nagelsmann über seine Abwehrspieler +++

„Es ist wichtig, dass sie mehr Kommandos geben. Unsere Außenverteidiger sind auch eher ruhig. Viel des Pressings geht über eine gezogene Aktion. Aber die Spieler haben hinten keine Augen. Die bessere Alternative ist, dass wir ein geschobenes Pressing spielen. Dafür müssen von hinten Kommandos kommen. Daher wäre es ein wichtiger Schritt, dass wir hinten lauter werden. So sind die Spieler auch wachsamer. Sprechen auf dem Feld hilft mindestens zwei Personen - dem Angesprochenen und dem, der spricht. Das ist also eine Win-Win-Situation.“

+++ Nagelsmann über fehlende Fans +++

+++ Nagelsmann über Barcelonas Glanz +++

„Ich glaube, dass die Entwicklung bei Barcelona viel an der finanziellen Lage hängt. Sie haben hohe Schulden. Wenn die über dir schweben, bist du in vielen Themen gehemmt. Wenn man so erfolgreich ist, werden viele Entscheidungen eher träge getroffen. Trotzdem kommen sie gut über die Runden, haben einen guten Kader. Mit de Jong haben sie einen der besten Mittelfeldspieler der Welt. Irgendwie bekommen sie es also hin. Und sie werden aus dieser Periode herauskommen.“