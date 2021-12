Abschied von alter Warzone-Karte: Last Hours of Verdansk gestartet

Anzeige

Das Ende von Verdansk leitet eine neue Ära ein © Activision

EarlyGame

Die erste Season von Call of Duty: Vanguard steht kurz bevor und nicht nur im neuesten CoD-Teil wird sich einiges verändern. Auch Warzone bekommt einen neuen Anstrich.

Nach eineinhalb Jahren ist endgültig Schluss: Verdansk wird in Call of Duty: Warzone durch Caldera ersetzt. Bereits ab dem 08. Dezember landen die Spieler auf der neuen Karte, welche einer tropischen Pazifik-Insel nachempfunden ist. Bevor es aber so weit ist, soll die alte Map gebührend verabschiedet werden. Im Zuge dessen fanden schon oder finden aktuell die drei Events Battle for Verdansk, Operation Flashback und Secrets of Verdansk statt. Nun soll die ausgediente Karte mit Last Hours of Verdansk endgültig in den Ruhestand gehen.

Last Hours of Verdansk: Alle Infos zum Warzone-Event

Die letzten Feierlichkeiten zum Ende einer Ära in Call of Duty: Warzone sind bereits am 06. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit gestartet und dauern insgesamt 24 Stunden an. Damit verabschiedet sich die Karte endgültig und wird fortan nicht mehr verfügbar sein. Für eine kurze Zeit können Spieler also weder auf Verdansk, noch auf Caldera in CoD landen. Es steht dann lediglich Rebirth Island zur Auswahl.

Was ändert sich während des Last Hours of Verdansk Events am Gameplay? Es ist eine Trios Playlist aufgetaucht, bei der Spieler abgestürzte Kampfhubschrauber untersuchen sowie unterirdische Bunker sichern müssen. Die unsanft gelandeten Bomber enthalten nicht nur ziemlich gute Ausrüstung, sondern auch einen Contract. Dieser trägt den einzelnen Teams auf, nach weiteren Loot-Behältern zu suchen. Diese verstecken sich entweder bei anderen Wracks oder in unterirdischen Bunkern. Abgesehen davon bleibt sich der Kern des Battle-Royale-Modus hinsichtlich der Spielmechaniken auch in der Last Hours of Verdansk Playlist treu.