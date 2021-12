BVB: 40.000€ Strafe für Jude Bellingham nach Aussagen über Schiedsrichter Felix Zwayer

Der Jungstar des BVB wurde nach seinen brisanten Aussagen über Schiedsrichter Felix Zwayer vom DFB zu einer Zahlung von 40.000 Euro verurteilt. Das gab der Verband am Dienstagmittag bekannt. (BERICHT: Bellingham macht brisante Zwayer-Aussage)

Bundesliga: Bellingham für „unsportliches Verhalten“ bestraft

„Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, sagte der englische Nationalspieler.

Das DFB-Sportgericht wertete das als „unsportliches Verhalten“ und befand, Bellingham habe dadurch „die Unparteilichkeit des Schiedsrichters angezweifelt und letztlich in Abrede gestellt“.

Zwayer und der Manipulationsskandal um Hoyzer

Der BVB hielt am Dienstag in seiner Erklärung fest, Bellingham habe nach dem Bayern-Spiel „aus der Emotion heraus unmittelbar nach dem Abpfiff im historischen Kontext an ein Fehlverhalten Zwayers erinnert, das vom DFB vor mehreren Jahren geahndet worden war“.