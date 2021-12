Formel 1: Könnte Max Verstappen Lewis Hamilton abschießen? Das sagt Vater Jos

F1-Titelkampf: So weit geht Verstappen

Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi liegen Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich an der Spitze. Bei einem Ausfall beider Autos wäre der Red-Bull-Pilot Weltmeister. Sein Vater spricht über die Crash-Gefahr.

Auch Schumacher war bekannt dafür, mit härtesten Bandagen um den Titel zu kämpfen: In Erinnerung ist nicht nur sein Rammstoß gegen Jacques Villeneuve 1997, für den ihn damals alle WM-Punkte der Saison aberkannt worden waren - sondern auch seine für ihn titelentscheidende Kollision mit dem Engländer Damon Hill in Adelaide 1994 .

Nun könnte es beim Saisonfinale in Abu Dhabi erneut zu einem „Titel-Crash“ kommen, denn erstmals seit 1974 - als Emerson Fittipaldi am Ende Clay Regazzoni abhing - liegen die ersten beiden der WM-Wertung vor dem letzten Rennen punktgleich an der Spitze. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)