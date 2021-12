Curling: Deutsches Mixed Double feiert zweiten Sieg bei Olympia-Quali

Das deutsche Mixed Double hat beim Curling-Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele in Peking den zweiten Sieg gefeiert.

Das deutsche Mixed Double hat beim Curling-Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) den zweiten Sieg gefeiert. Pia Lisa Schöll (Oberstdorf) und Klaudius Harsch (Rastatt) bezwangen im vierten Gruppenspiel im niederländischen Leeuwarden am Dienstag Spanien mit 9:5.

Zuvor hatte es eine 1:8-Pleite gegen Australien, ein 2:8 gegen Ungarn und einen 8:7-Sieg gegen Dänemark für das deutsche Duo gegeben. Nächster Gegner ist am Dienstagnachmittag die Türkei (16.00 Uhr).

Insgesamt 14 Mannschaften nehmen an dem Quali-Turnier in den Niederlanden teil. In zwei Siebener-Gruppen spielen die Teams um den Einzug für die Play-offs. Während die beiden Gruppensieger direkt für die Finals gesetzt sind, spielen die Plätze zwei und drei über Kreuz die Teilnehmer für die verbleibenden zwei Plätze aus. Die beiden Sieger dieser Play-off-Spiele sind für Olympia qualifiziert.