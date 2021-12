BVB-Pleite gegen FC Bayern: Stefan Effenberg kritisiert Mats Hummels

SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht keine Schuld bei Zwayer. „Schiedsrichter Felix Zwayer lag letztlich in den kritischen Szenen richtig. Selbst der Vorwurf, dass er sich ein Foul von Bayerns Lucas Hernández an Marco Reus im Strafraum noch mal am Bildschirm hätte anschauen müssen, ist falsch, weil zuvor ohnehin eine Abseitsstellung von Stürmer Erling Haaland vorlag“, schreibt der 53-Jährige in seiner aktuellen Kolumne für T-Online.