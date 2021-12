Bob Hanning mit emotionalem Appell wegen Corona und Lockdown: "Vieles kannst du mit Geld retten - die Jugend nicht"

„Schließt Fußballstadien und Weihnachtsmärkte, sagt Konzerte und Weihnachtsfeiern ab, aber lasst die Kinder und Jugendlichen dieses Mal in Frieden“, schrieb Hanning in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel : „Vieles kannst du mit Geld retten - die Jugend nicht.“

Hanning im Zweifel für Abbruch im Profisport

Viele Jugendmannschaften hätten seit Beginn der Pandemie im März 2020 bis heute gerade einmal drei Spiele absolviert, „von Trainingsmöglichkeiten ganz zu Schweigen. Was dieser Bewegungsmangel, aber auch der Mangel an sozialer Teilhabe mit dieser Generation an Kindern und Jugendlichen macht, daran mag ich gar nicht denken“, schrieb Hanning.

„Etliche Fehler“ in der Coronapolitik

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten seien in der Coronapolitik "etliche Fehler" gemacht worden. "Doch das größte Vergehen war und ist der Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen. Ob beim Sport, bei der Musik, in der Schule oder in den Kitas: Diese Gruppe so lange von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, ist mit nichts zu entschuldigen", schrieb Hanning.