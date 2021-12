Sport-Promis verabschieden Kanzlerin Merkel

Am letzten Arbeitstag von Angela Merkel nimmt auch die Welt des Sports Abschied von der langjährigen Bundeskanzlerin. Allen voran die Weltmeister von 2014 erinnern sich an gemeinsame Zeiten mit der CDU-Politikerin. „Ich vermute, dass wir Sie noch sehr vermissen könnten“, schreibt Bastian Schweinsteiger an Merkel in der Bild-Zeitung.