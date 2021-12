Australian Open: Novak Djokovic für ATP Cup gemeldet - auch Zverev dabei, Nadal fehlt

Djokovic unterstützt Boykott-Reaktion der WTA in China

Der Start von Tennisstar Novak Djokovic bei den Australian Open ist immer noch ungewiss. Nun gibt es aber ein erstes Zeichen, was auf den Start des Weltranglistenersten hindeutet.

Der Grand-Slam-Rekordchampion, der sich zuletzt nicht klar zu seinem Impfstatus und einer Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres äußern wollte, steht auf der Meldeliste für das serbische Team beim ATP Cup (ab 1. Januar) in Sydney.

Das teilten die Organisatoren des Vorbereitungsturniers auf die Australian Open (ab 17. Januar) am Dienstag mit. (NEWS: Alles zum Tennis)

Novak Djokovic nur geimpft bei Australian Open

In Melbourne, wo der Weltranglistenerste Djokovic mit neun Titeln Rekordsieger ist, dürfen laut Vorgaben des Bundesstaats Victoria nur geimpfte Tennisprofis aufschlagen.

Alexander Zverev führt Deutschland an

Neben dem Weltranglistendritten stehen Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz in der Mannschaft.

Vorrundengegner sind in Gruppe C Kanada, Großbritannien und die USA, der Gruppensieger qualifiziert sich fürs Halbfinale.

Rafael Nadal nimmt nicht am ATP Cup teil

Der 35-Jährige, der zuletzt von einer hartnäckigen Fußverletzung außer Gefecht gesetzt worden war, hatte im vergangenen Monat angekündigt, neben einem Einladungsevent in Abu Dhabi im Dezember ein weiteres Turnier Down Under als Vorbereitung auf die Australian Open zu spielen.