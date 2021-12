WWE RAW: Titel-Drama um Liv Morgan und Becky Lynch

Liv Morgan verfolgt bei WWE einen Lebenstraum

Schon vor dem Anläuten des Matches kreierte WWE für eine reguläre Wochenshow ungewöhnlich viel „Big Time Feeling“: Es gab Vergleiche mit dem wegweisenden Duell zwischen den Hall of Famerinnen Trish Stratus und Lita und auch ein emotionales Video über Morgans Leben als jüngstes von sechs Kindern einer alleinerziehenden Mutter, die als WWE-Fan seit Kindertagen einem Traum nachjagt und ihn nun verwirklichen will.

Als Kontrast gab Lynch ein handwerkliches geschicktes Interview, indem sie Morgan (für die sie in Wahrheit hohe Wertschätzung hat) als Eintagsfliege hinstellte, die von den Fans halt so lange bejubelt werde, wie sie der bemitleidenswerte Underdog sei, der seine Ziele nicht erreiche.

Es war eine weitere Emotionalisierung der Fehde, die Lynch zuletzt schon mit dem Vorwurf befeuert hatte, dass Morgan dem Potenzial, das sie in ihr gesehen hätte, nicht gerecht werde - und Morgan mit der Anschuldigung, dass Lynchs Status als „gierige“ Millionenverdienerin schuld an der Entlassung von Freundinnen wie Ruby Riott (nun Ruby Soho bei AEW) sei.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Becky Lynch siegt unfair - Wiedersehen bei WrestleMania?

Bei RAW mündete das aufgeheizte Duell in einem spannenden und sehenswerten Showdown, in dem Morgan mehrfach vor dem Sieg zu stehen schien - am Ende aber betrogen wurde. Wie schon in ihrem Survivor-Series-Match gegen die reale Feindin Charlotte Flair verstärkte Lynch bei einem Einroller unfair die Hebelwirkung mit einem Griff an die Seile.