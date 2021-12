Champions League: Diese Entscheidungen warten am letzten Spieltag

Anzeige

Matthias Weuthen

Wer kommt weiter? Wer fliegt raus? Vor dem letzten Gruppenspieltag in der Champions League wirft SPORT1 einen Blick auf die letzten Entscheidungen.

Am letzten Spieltag in der Champions League stehen noch viele Entscheidungen an. Wer kommt weiter? Wer scheidet aus? Welches Team geht in die Europa League? SPORT1 wirft einen Blick auf die Ausgangssituationen vor den letzten Spielen.

Gruppe A: Leipzig kämpft um Europa

In der Gruppe A geht es nur noch um Platz drei und damit die Europa League. Manchester City und Paris St. Germain auf Platz eins und zwei haben ihre Positionen sicher und stehen bereits fest im Achtelfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der deutsche Vertreter RB Leipzig ist mit vier Punkten punktgleich mit Club Brügge auf Platz drei und steht nur aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz vor den Belgiern. Leipzig und Brügge kämpfen im Fernduell um die Europa League. RB trifft am Dienstag zu Hause auf Manchester City, während Brügge nach Paris reisen muss.

Leipzig muss in seinem Spiel mindestens genauso viele Punkte erbeuten wie die Belgier im Parallelspiel, um sich das Überwintern in Europa zu sichern.

Gruppe B: Atlético vor dem Aus

Die Gruppe B führt Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool souverän an. Mit 15 Punkte nach fünf Spielen sind die Reds bereits als Gruppensieger fest für das Achtelfinale qualifiziert. Hinter dem Champions League-Sieger von 2019 geht es dagegen heiß her.

Sowohl der FC Porto (Platz 2 mit 5 Punkten) als auch der AC Mailand (Platz 3 mit 4 Punkten) und Atlético Madrid (Platz 4 mit 4 Punkten) haben noch die Chance auf die K.o.-Runde.

Der FC Porto empfängt am Dienstag Atlético Madrid zu Hause und hat die besten Karten auf das Überwintern in Europa. Bereits durch ein Unentschieden gegen den spanischen Meister würden die Portugiesen fest in Europa mit dabei sein.

Für die nächste Runde in der Königsklasse würde ein Remis nur reichen, wenn Mailand nicht gegen Liverpool gewinnt. Atlético darf nur bei einem Sieg auf das CL-Achtelfinale hoffen.

Für Madrid würde ein Unentschieden nur für die Europa League reichen, wenn der AC Mailand im Parallelspiel zu Hause gegen den FC Liverpool verlieren sollte.

Den Mailändern würde bereits ein Punktgewinn zum Überwintern in Europa reichen, für eine Fortsetzung auf der CL-Bühne muss mehr her. Alle Teams haben also noch alle Möglichkeiten.

Gruppe C: Dortmunds Schaulaufen

In der Dortmund-Gruppe C ist alles klar. Kein Team kann sich weder verbessern noch verschlechtern.

Besiktas Istanbul auf Platz vier ist noch punktlos.

Für den BVB ist das Heimspiel am Dienstag gegen die Istanbuler also nur noch ein Schaulaufen - sieht man von der Siegprämie der UEFA ab.

Gruppe D: Der Kampf um die Spitze

Real Madrid führt vor dem letzten Spieltag die Gruppe D mit zwölf Punkten nach fünf Partien an. Die Madrilenen sind wie der Zweitplatzierte Inter Mailand schon fest für das Achtelfinale qualifiziert. Am Dienstag kommt es in Madrid zu direktem Duell um den Gruppensieg.

Das Parallelspiel zwischen Schachtjor Donezk und der Überraschungsmannschaft von Sheriff Tiraspol hat hingegen keinen großen Wert mehr. Der Vertreter aus Tiraspol hat sich mit sechs Punkten bereits fest für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert und damit alle Erwartungen übertroffen. Donezk hingegen bleibt auch nach dem Spiel Gruppenletzter und ist in keinem europäischen Wettbewerb mehr vertreten. Damit hinken die Ukrainer, die erst einen Punkt auf dem Konto haben, den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Gruppe E: Barcelona bangt ums Weiterkommen

Das Maß aller Dinge in Gruppe E kommt aus München. Der FC Bayern München steht mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen auf Platz eins und steht sicher im Achtelfinale der Champions League. 19 Tore in fünf Spielen, in der Gruppenphase war mal wieder kein Kraut gegen die Münchener gewachsen.

Dahinter bangt eines der größten Teams in Europa um das Weiterkommen. Der FC Barcelona droht das Champions-League-Achtelfinale zu verpassen und das erste Mal seit der Saison 1998/1999 in der Gruppenphase zu scheitern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Katalanen, aktuell auf Platz zwei mit sieben Punkten, reisen zum letzten Gruppenspiel nach München und benötigen im besten Fall einen Sieg gegen die Bayern. Dabei muss man bei Barcelona wohl auf Youngster Ansu Fati verzichten.

Benfica Lissabon auf Platz drei ist nur zwei Punkte hinter den Katalanen und könnte mit einem Heimsieg gegen das bereits ausgeschiedene Dynamo Kiew an den Blaugrana vorbeiziehen, wenn diese das Spiel nicht gewinnen. Auch ein Unentschieden würde Barca nicht reichen, da sie den direkten Vergleich gegen Lissabon, mit 0:3 verloren haben.

Gruppe F: Rangnick vor CL-Debüt

Die Gruppe F wird von Cristiano Ronaldo und Manchester United angeführt. Der portugiesische Superstar will im letzten Gruppenspiel zu Hause gegen die Young Boys aus Bern die peinliche Hinspielniederlage (1:2) vergessen machen und als Gruppensieger in die K.o-Phase einziehen. Qualifiziert sind Sie schon. Der neue Trainer Ralf Rangnick wird sein Debüt für United in der Champions League geben.

Der Gegner Bern, trainiert von Ex-Schalke-Trainer David Wagner, kämpft hingegen noch um das Weiterkommen oder zumindest um das Überwintern in Europa. Mit vier Punkten liegen die Schweizer aktuell auf dem letzten Platz in der Gruppe. Dabei befinden sich die Berner im Fernduell mit dem FC Villarreal (Platz 2 mit 7 Punkten) und Atalanta Bergamo (Platz drei mit sechs Punkten).

Bern braucht einen Sieg und muss darauf hoffen, dass sich Bergamo und Villarreal im Parallelspiel Unentschieden trennen, um in Europa mit dabei zu sein. Villarreal und Bergamo spielen im direkten Duell um Platz zwei in der Gruppe, wobei die Spanier bei einem United-Patzer auch noch Erster werden können.

Gruppe G: Wolfsburg top oder flop

Die Gruppe G könnte offener nicht sein. Lediglich drei Punkte trennen den Tabellenführer OSC Lille (acht Punkte) und den VfL Wolfsburg auf Platz vier (fünf Punkte).

Für die Wolfsburger gibt es dank dieser Konstellation nur zwei Möglichkeiten: das Weiterkommen in der Champions League oder das Ausscheiden in der Gruppenphase. Der Einzug in die Europa League auf Platz drei ist nicht möglich. Für ein Weiterkommen muss sich der VfL am Mittwoch im Spiel gegen Lille durchsetzen. Das Hinspiel endete 0:0. Mit einem Sieg wäre man sicher für das CL-Achtelfinale qualifiziert.

Im Parallelspiel reichen dem deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi und dem FC Salzburg im Heimspiel gegen den FC Sevilla schon ein Unentschieden, um sich die Teilnahme an der Champions League über den Jahreswechsel hinaus zu sichern.

Gruppe H: Tuchel will die Spitze

Thomas Tuchel und der FC Chelsea spielen im Fernduell mit Juventus Turin um den Gruppensieg der Gruppe H. Beide Teams haben nach fünf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto und sind sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Die Frage ist nur noch, in welcher Reihenfolge man sich am Ende platziert.

Juventus trifft am Mittwoch zu Hause auf Malmö FF, während Chelsea auswärts bei Zenit St. Petersburg ran muss. Zenit ist mit vier Punkten nicht mehr von Platz drei zu verdrängen und tritt im neuen Jahr in der Europa League an.

Juve wird nur Erster, wenn die Italiener mehr Punkte holen als Chelsea.

