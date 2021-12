Hamburger SV: Ralf Becker von Dynamo Dresden verteidigt Bakery Jatta

Darum zweifelt Becker nicht an Jattas Identität

Nachdem die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen Bakery Jatta eingeleitet hat, nimmt ihn sein früherer Förderer Ralf Becker in Schutz. Der heutige Dynamo-Chef ist nach wie vor von Jattas Unschuld überzeugt.

Becker: „Sehe keinen Grund zu zweifeln“

Ralf Becker, aktuell Sport-Geschäftsführer bei Dynamo Dresden, war im Januar 2019 in gleicher Funktion bei den Hanseaten im Amt - und verlängerte damals den Vertrag mit Jatta um fünf Jahre.

Im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga von SPORT1 erklärt Becker nun, dass er damals schon keinen Grund hatte, an der Identität des Offensivspielers zu zweifelt - und sich diese Überzeugung bis heute nicht geändert hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Der HSV hat sich positioniert, ich sehe das auch so. Ich sehe kein Grund zu zweifeln“, sagte Becker. „Zunächst tut es mir menschlich für ihn leid, was in den letzten Jahren abgelaufen ist“, führte Becker fort. „Baka ist ein hochanständiger Kerl und gut integriert. Jeder drückt die Daumen, dass das Thema bald mal erledigt ist.“