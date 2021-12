Borussia Dortmund: Das ist dran an den BVB-Gerüchten um Darwin Núnez

Der Stürmer steht aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag - und feuert beim Champions-League-Gegner des FC Bayern aus allen Rohren. Elf Treffer in 17 Pflichtspielen hat der 22-Jährige in der laufenden Saison bereits auf seinem Zettel, unter anderem traf er bei der 2:5-Niederlage gegen die Münchner .

Hinter Núnez sind zahlreiche Top-Klubs her - auch mit dem FC Bayern wurde er schon in Verbindung gebracht -, doch SPORT1 weiß, dass es beim BVB tatsächlich schon konkreter wurde.

In Folge 10 des SPORT1 Podcasts „ Die Dortmund-Woche “ sprechen die beiden Reporter Patrick Berger und Oliver Müller über Hintergründe des Dortmunder Interesses am „Wunderstürmer“.

BVB-Chefs glauben an Haaland-Verbleib

Dokumentiert ist ein Treffen von Dortmunds Chefscout Markus Pilawa mit Núnez‘ Berater Edgardo Lasalvia. Die portugiesische Sportzeitung Record hatte die beiden am Rande eines Serie-A-Spiels in Mailand abgelichtet.

BVB-Chefscout trifft Núnez-Berater

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 10 wird die 2:3-Pleite gegen die Bayern und die Kritik an Schiri Felix Zwayer diskutiert. Neben der aktuellen Formkrise von Mats Hummels wird auch der irre Vorfall um einen Fake-Teambus, der vor Anpfiff bis an die Kabinen kam, thematisiert. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.