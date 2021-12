Dritter Sieg in fünf Tagen: Bayern schlagen auch Heidelberg

Bayern München hat auch das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewonnen und seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (BBL) ausgebaut.

Bayern München hat auch das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewonnen und seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (BBL) ausgebaut. Am Montagabend setzte sich der deutsche Pokalsieger gegen den Aufsteiger MLP Academics Heidelberg vor allem dank eines starken letzten Viertels mit 77:71 (33:33) durch.

Für die Münchner war es bereits der vierte Liga-Sieg in Folge. Am Samstag hatte der Spitzenreiter beim Syntainics MBC gewonnen, nur zwei Tage davor waren sie gegen Villeurbanne in der EuroLeague ebenfalls siegreich.