Handball-WM der Frauen: Deutschland - Ungarn LIVE im TICKER

Deutschland trifft bei der Handball-WM der Frauen im abschließenden Vorrundenspiel auf Ungarn. Es ist der Showdown um den Gruppensieg und ein vorentscheidendes Spiel im Hinblick auf die K.o.-Runde - JETZT im LIVETICKER.

Ab heute wird es bei der Weltmeisterschaft richtig ernst für die deutschen Handballerinnen!

Am Montagabend steht das letzte Vorrundenspiel gegen Ungarn an. Das DHB-Team ist ebenso wie der Olympia-Siebte nach je zwei Siegen bereits für die Hauptrunde qualifiziert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM der Frauen)

Bedeutet: Der Gewinner des heutigen Duells nimmt die Punkte mit in die Hauptrunde. Dort kommen aus einer Sechsergruppe die besten beiden Teams ins Viertelfinale.

SPORT1 begleitet das richtungsweisende Match (Anpfiff: 20.30 Uhr) der Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener im LIVETICKER.

Spielstand: Deutschland - Ungarn 15:13 (14:9)

+++ 32. Minute: Ungarn beendet Torflaute +++

Nach über zwölf Minuten ohne Treffer gelingt es den Ungarinnen wieder, Eckerle im deutschen Tor zu überwinden - und dann gleich dreimal in 60 Sekunden! 12:14 aus ihrer Sicht. Das nennt man wohl einen Traumstart in die zweite Hälfte.

+++ 30. Minute: Fünf-Tore-Vorsprung zur Halbzeit +++

Quasi mit dem Pausenpfiff macht Stolle noch einen rein. 14:9 steht es für das deutsche Team. Das letzte Gegentor hat es in der 20. Minute kassiert. Ganz starke Leistung der Abwehr und Torhüterin Eckerle!

+++ 28. Minute: Eckerle in Topform +++

12:9 für das Groener-Team! Eckerle hält hinten ihren Kasten seit Minuten sauber. Vorne erhöht Schulze für Deutschland vom Kreis. Im nächsten Angriff scheitert Stolle aus dem rechten Rückraum.

+++ 25. Minute: Deutschland vergibt Riesenchancen +++

Da hätte die deutsche Mannschaft auf vier Tore davon ziehen können! Die Abwehr steht momentan exzellent, Deutschland gewinnt einen Ball nach dem anderen. Aber die Außen Berger und Lauenroth vergeben jeweils freistehend im Konter.

+++ 22. Minute: Maidhof eiskalt +++

Inzwischen ist das Spiel wieder in einer sehr fehlerbetonten Phase. Beide Teams schenken den Ball teilweise zu leichtfertig her. Deutschland profitiert dennoch in Person von Maidhof und Berger und führt nun wieder mit 11:9.

+++ 19. Minute: Deutschland reagiert stark +++

Deutschland lässt sich aber nicht aus dem Konzept bringen. Maidhof gleicht von der Siebenmeterlinie aus, Berger bringt die DHB-Auswahl per Tempogegenstoß wieder in Front.

+++ 17. Minute: Ungarn dreht auf +++

Das ging jetzt schnell. Innerhalb von drei Minuten macht Ungarn aus einem Drei-Tore-Rückstand einen 8:7-Vorsprung. Deutschland verliert offenbar den Faden. Der Führungstreffer der Ungarinnen ist ein perfekt platzierter Wurf aus dem linken Rückraum.

+++ 14. Minute: Ungarn verkürzt +++

Nach einer Auszeit der Osteuropäerinnen erhöht Grijseels zunächst auf 7:3, aber im Gegenzuz kassiert Deutschland den nächsten Treffer. Der Auftakt lässt dennoch hoffen.

+++ 12. Minute: Filter auf dem Posten +++

Für einen Siebenmeter der Ungarinnen kommt Ersatzkeeperin Filter anstelle von Eckerle ins Tor. Mit Erfolg! Sie kann den Strafwurf entschärfen. Deutschland behält die Drei-Tore-Führung.

+++ 9. Minute: Deutschland in Torlaune +++

Wie in den ersten beiden Partien zeigen sich die DHB-Frauen im Angriff treffsicher. Schmelzer und Bölk erzielen Treffer Nummer vier und fünf nach gut acht Minuten. Danach muss die letzte Torschützin jedoch wegen eines Foulspiels für zwei Minuten runter.

+++ 7. Minute: Maidhof legt nach +++

Da muss auch Eckerle erstmals hinter sich greifen. Ungarn verkürzt auf 1:2. Doch Maidhof scheint gut drauf zu sein und stellt mit einem Tor über die Mitte den alten Vorsprung wieder her.

+++ 5. Minute: Deutschland führt 2:0 +++

Kurz danach ist der Bann gebrochen. Maidhof sorgt für das erste deutsche Tor. die Ungarinnen gehen erneut leer aus, kurz darauf erhöht Lauenroth von Linksaußen auf 2:0.

+++ 3. Minute: Nervöser Beginn +++

Noch ist kein Tor gefallen. Grijseels vergibt den ersten Wurf aus deutscher Sicht. Auf der Gegenseite scheitert Ungarn an Torhüterin Eckerle.

+++ Gleich geht‘s los +++

Die beiden Teams haben ihr Aufwärmprogramm abgeschlossen und stehen nun für die Nationalhymnen bereit. Danach wird der Anpfiff durch die Halle in Llíria schallen.

+++ Hauptrundengegner für Deutschland stehen fest +++

Die deutschen Handballerinnen treffen in der WM-Hauptrunde in Spanien auf Rekordeuropameister Dänemark, Asienmeister Südkorea und Außenseiter Republik Kongo. Die Afrikanerinnen sicherten sich am Montag durch ein 33:24 (18:9) gegen Tunesien das letzte noch offene Ticket in der deutschen Parallelgruppe F. (DATEN: Tabellen der Handball-WM der Frauen)

Die DHB-Auswahl hatte sich bereits am Samstag mit dem zweiten Vorrundensieg gegen die Slowakei (36:22) vorzeitig für die zweite Turnierphase qualifiziert.