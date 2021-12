Mats Hummels verdient nach BVB - FC Bayern mehr Respekt, sagt Tobias Holtkamp

Nach dem 2:3 von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern steht BVB-Abwehrchef Mats Hummels stark in der Kritik. Das ist in dem Maß nicht angebracht, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Mats Hummels‘ Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis Sommer 2023. Der Verein hat vor der Saison eine Klausel gestrichen, nach der es erst eine gewisse Anzahl von Einsätzen gebraucht hätte, damit Hummels auch in der nächsten Saison noch für den BVB auf dem Platz steht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Erklärung ist einfach: In Dortmund wissen sie sehr genau, was sie an ihrem Abwehrchef haben. Und noch weiter haben werden. Hummels ist für sie mehr als nur ein Spieler, er ist Taktgeber, im Grunde eine Art Navigationsgerät für das schwarzgelbe Spiel. Er bestimmt Aktionen Tempo, führt die Kollegen.