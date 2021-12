Premier League: Neuer Co-Trainer für Ralf Rangnick bei Manchester United

Ralf Rangnick bekommt in Zukunft Unterstützung von Chris Armas. Der ehemalige Co-Trainer von Jesse Marsch soll bereits im Laufe der Woche den Trainerstab von Manchester United ergänzen.

Wie NBC Sports berichtet, soll Chris Armas Teil des Teams um Interimscoach Ralf Rangnick werden. Die MLS-Legende soll bereits in den kommenden Tagen vorgestellt werden und den Deutschen bei seiner Arbeit unterstützen. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Es wird angenommen, dass sich die beiden bereits gut kennen: Armas war über Jahre sowohl Co- als auch Cheftrainer bei New York Red Bulls. Dort assistierte er bis zu seinem Wechsel zu Salzburg Jesse Marsch und trat anschließend dessen Nachfolge an. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)