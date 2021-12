Drei WTT-Feeder: Tischtennis-Weltpremiere in Düsseldorf

In Timo Bolls „Wohnzimmer“ steigt ab Dienstag eine Tischtennis-Weltpremiere. Das neue Turnierformat WTT Feeder feiert in den Hallen des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf seine Einführung in den zu Jahresbeginn reformierten Wettkampfkalender des Weltverbandes ITTF. Bereits für Januar sind an gleicher Stelle zwei weitere Auflagen geplant. Die Feeder sind die ersten internationalen Turniere in Deutschland seit den German Open Anfang 2020 in Magdeburg und dem nachfolgenden Ausbruch der Corona-Pandemie.