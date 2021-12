Bekommt Battlefield einen Battle-Royale-Titel?

Die Battlefield-Community kann sich in Zukunft auf viele verschiedene neue Ableger freuen © EA/DICE

Battlefield ist neben Call of Duty eine der größten Shooter-Reihen überhaupt. Wie geht es mit dem Franchise nach dem aktuell polarisierenden Titel Battlefield 2042 weiter?

Battlefield 2042 sorgt vor allem für eins: ordentlich Diskussionsstoff. Während einige Spieler richtig Spaß am Gameplay haben, bemängelt der andere Teil der Community zahlreiche Bugs, unausgeglichene Spezialisten und mangelnde Inhalte. Entwickler DICE arbeitet hinter den Kulissen aktuell hart an seinem Sorgenkind, aber wie soll es eigentlich nach Battlefield 2042 weitergehen?

Auf diese Frage tauchen mittlerweile die ersten Hinweise auf. Unter anderem hat der Abgang des bisherigen Hauptgeschäftsführers von DICE, Oskar Gabrielson, vor wenigen Tagen mit den Spekulationen zu tun. Ersetzt wird er nämlich durch Vince Zampella und Marcus Letho, die in Zukunft Teil des Battlefield Franchises werden. Was haben diese beiden Namen aber mit einem Battle-Royale-Spiel zu tun?

Arbeiten die Portal-Entwickler an einem Battle-Royale?

Dazu gesellt sich wohl auch noch ein Battle-Royale-Ableger. Das Studio Ripple Effect, welches für Portal in Battlefield 2042 verantwortlich ist, wird in Zukunft sowohl den Sandbox-Modus weiterhin unterstützen als auch an einem neuen Projekt arbeiten. Diese Information wurde bereits angekündigt. Wünscht ihr euch Battlefield Battle Royale oder haben wir mittlerweile genug Spiele aus diesem Genre?