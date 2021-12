Zlatan Ibrahimovic bezeichnet Ex-Klub Manchester United als kleingeistig

In Ibrahimovic‘ neuer Autobiografie „Adrenalin“ hat der 40-Jährige kein gutes Haar an Ex-Klub Manchester United gelassen.

Ibrahimovic musste für Saft bezahlen

Ibrahimovic weiter: „Ich habe den Trainer angerufen und gefragt, was da vor sich geht. Er sagte mir, dass mir ein Pfund für den Saft von der Minibar abgezogen wurde. Ich fragte, ob das ein Witz sei, doch es war keiner. Ich müsse bezahlen, wenn ich etwas bestelle, sagte er. Das kann ich zwar nachvollziehen. Doch ich war nicht zum Spaß und nicht zum Urlaub im Hotel gewesen, sondern um zu arbeiten. Wenn ich durstig bin und am nächsten Tag spielen muss, trinke ich etwas. Ist das zu glauben? Ein Pfund? So etwas würde in Italien nicht passieren. Das sind Details, die den Unterschied machen und sicherstellen, dass dich die Spieler respektieren.“