Athleten Deutschland zum Fall Peng: "IOC muss Farbe bekennen"

„Das scheinbar absichtliche Ausklammern des dreiwöchigen Verschwindens Peng Shuais und der von ihr erhobenen Missbrauchsvorwürfe in seinen beiden Stellungnahmen lässt befürchten, dass das IOC politischen und wirtschaftlichen Interessen größeren Stellwert beimisst als dem Schutz von Athlet*innen“, heißt es in einem Statement vom Montag.

Das IOC hatte am vergangenen Mittwoch nach eigenen Angaben ein weiteres Video-Gespräch mit Peng Shuai geführt. Zum ersten war es am 21. November gekommen. Zu den von Peng geäußerten Vorwürfen fiel in beiden Pressemitteilungen kein Wort, weswegen sich das IOC harsche Kritik von Athletenvertretungen und Menschenrechtsorganisationen gefallen lassen musste, nicht zur Aufklärung beitragen zu wollen. China mit seiner Hauptstadt Peking ist Gastgeber der in weniger als zwei Monaten beginnenden Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022).