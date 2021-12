Formel 1 in Saudi-Arabien: RTL würgt für Jauch Rennübertragung ab

Dass der Grand Prix bei dieser knappen Zeitplanung nicht mehr in voller Länge gezeigt werden konnte, war schon in der Anfangsphase abzusehen, als Mick Schumacher mit einem Crash für die erste Rennunterbrechung gesorgt hatte.

So sahen am Ende nur die Zuschauer von Sky das dramatische Rennen in Jeddah in voller Länge.