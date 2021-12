Mit zwei Autos: Porsche wird Dauerstarter in der DTM

Porsche wird permanenter Teilnehmer an der DTM © FIRO/DPPI/FIRO/DPPI/SID/FLORENT GOODEN

Die DTM erhält 2022 einen neuen permanenten Teilnehmer. Porsche wird damit als vierte Marke in der DTM an den Start gehen.

Dies gab die Rennserie, die 2021 mit einem neuen Konzept an den Start gegangen war, am Montag bekannt.

"Der Einstieg in die DTM ist für unsere junge Firma von hoher Bedeutung. Umso wichtiger war es für uns, ein schlagkräftiges Line-up mit zwei Fahrzeugen an den Start zu bekommen", sagte Stefan Schlund, Geschäftsführer der SSR Performance GmbH: "Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend. Uns erwartet noch viel Arbeit bis zum Saisonstart in Portimao, jedoch mögen wir Herausforderungen."