Zuschauerbeschränkungen: Alba-Macher Baldi fürchtet "existenzielles Problem"

Marco Baldi, Geschäftsführer des deutschen Basketballmeisters Alba Berlin, hat wegen der erneuten Zuschauerbeschränkungen Alarm geschlagen. „Die Ballsportarten, die nicht Fußball sind, die haben ein richtiges Problem - und zwar ein existenzielles Problem“, sagte der 59-Jährige am Rande des Bundesligaspiels gegen die Niners Chemnitz (83:62) bei MagentaSport.

Die Schwierigkeit bei den Corona-Maßnahmen sei aktuell, dass "nur reduziert wird, aber die Hilfen nicht da sind. Und wenn das so bleibt, dann wird es düster", so Baldi. Noch wurden den Klubs keine neuen staatlichen Zuschüsse in Aussicht gestellt.