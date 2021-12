FC Bayern: Lucas Hernández spricht über die schlimmste Zeit seiner Karriere

Hernández: „Bin gut drauf“

Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Hernández hat das Gefühl, dass das Glück zu ihm zurückgekehrt sei. Er habe „wieder Spaß am Fußball. Ich fühle mich im Verein wie auch in der Stadt sehr wohl. Seit der Ankunft von Julian Nagelsmann habe ich mehr Spielanteile. Ich bin gut drauf und spiele gerne mit meinen Kollegen.“

Auch in diesem Jahr war Hernández wegen eines Meniskuseinrisses ausgefallen, fehlte bis Ende August. Diese erneute Verletzung habe ihn „gleich wieder an meine Anfangszeit in München erinnert. Wenn du immerzu nur Stunden allein mit dem Athletiktrainer in der Reha arbeiten kannst, ist das nicht immer schön, aber ich bin mental stark genug, um das wegzustecken.“