Formel 1: Mick Schumacher und Nikita Mazepin scheiden in Saudi-Arabien aus - Ralf Schumacher teilt aus

Mick Schumacher und Nikita Mazepin scheiden beim Rennen in Saudi-Arabien beide aus. Onkel Ralf Schumacher übt im Nachhinein Kritik am Teamkollegen seines Neffen.

Mick Schumacher rutschte bereits in der Anfangsphase in die Streckenbegrenzung und schied aus. Teamkollege Nikita Mazepin fuhr beim ersten Restart auf Williams-Pilot George Russel auf. Auch für ihn war das Rennen vorzeitig beendet.

Ralf Schumacher nahm seinen Neffen im Anschluss in Schutz. „Er hat viel dazugelernt, und das auch im Team. Was ich super fand: Bei allen Unterschieden auf der Rennstrecke war er besser als sein Teamkollege“, sagte der ehemalige Formel-1-Fahrer im AvD Motor & Sport Magazin bei SPORT1 .

Doch der 46-Jährige gab auch zu, dass Mick „Fehler gemacht" hat, so wie in Saudi-Arabien. Schumacher fügte hinzu: „Aber was ihn auch da wieder auszeichnet: Wenn was falsch läuft, dann entschuldigt er sich sofort bei seinem Team und arbeitet hart weiter. Auch das macht einen guten Rennfahrer aus."