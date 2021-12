BVB lenkt nach Niederlage gegen Bayern von Abwehrproblem ab - Kommentar

Einige BVB-Akteure geben Felix Zwayer die Hauptschuld an der Niederlage gegen Bayern. Dabei wäre ein anderer Ansatz viel mehr angebracht. Ein Kommentar von Patrick Berger.

Im Laufe des Sonntags legte Hans-Joachim Watzke nochmal nach. „Es wäre sicher für alle Seiten am besten, wenn der DFB entscheiden würde, ihn ( gemeint ist Felix Zwayer, Anm. d. Red. ) vorerst keine BVB-Spiele mehr leiten zu lassen“, sagte der BVB-Boss.

Auch am Tag nach der bitteren 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern wollte sich der Ärger im Dortmunder Lager einfach nicht legen. Zu groß war die Wut auf Schiri Zwayer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der hatte den BVB mit seinem Handelfmeter-Pfiff an Mats Hummels um den Erfolg gebracht - so zumindest die Meinung in Dortmund.