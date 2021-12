Ralf Rangnick für Debüt-Sieg mit Manchester United gefeiert

Im Gegensatz zu seinen sechs Vorreitern hat der neue starke Mann bei Manchester United als erster deutscher Trainer sein Debüt in der Premier League siegreich gestaltet. Rangnick feierte am 15. Spieltag einen 1:0-Erfolg gegen Crystal Palace . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Rangnick nicht nur von Fred überrascht

ManUnited glänzt gegen Crystal Palace mit Defensivarbeit

„We love you Rangnick, we do“ (“Wir lieben dich“), grölten die Anhänger, an die sich Rangnick vor dem Match gegen Crystal Palace mit einem offenen Brief gewandt hatte.