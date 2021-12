NFL: Amon-Ra St. Brown schenkt Detroit Lions mit Touchdown ersten Sieg - Tom Brady gewinnt mit Buccaneers

Mit Ablauf der Uhr fing der Deutsch-Amerikaner in der Endzone einen Pass von Quarterback Jared Goff zum 29:27 gegen die Minnesota Vikings. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Es funktionierte, und der NFL-Neuling war glücklich: „Für so eine Aktion beim letzten Ballbesitz arbeiten wir jeden Tag im Training. Und das haben wir gezeigt.“

Nach zehn Niederlagen und einem Unentschieden brachen die Lions endlich den Bann. Es war für die Franchise fast auf den Tag genau der erste Sieg seit einem Jahr, zuletzt war der Klub am 6. Dezember 2020 erfolgreich gewesen.

St. Brown sorgt mit Touchdown für Sieg

Zuvor war St. Browns älterem Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und dem früheren NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück gelungen. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)