Formel 1: Lewis Hamilton und Max Verstappen sorgen mit Punktgleichheit für historisches WM-Finale

Die Formel 1 bekommt ihr Herzschlagfinale. Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen punktgleich ins letzte Rennen. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 erst einmal.

In der Formel 1 kommt es zum Herzschlagfinale.

Lewis Hamilton und Max Verstappen gehen nach einem denkwürdigen Rennen in Saudi-Arabien punktgleich ins letzte Saisonrennen. Der Niederländer im Red Bull liegt nur wegen der mehr gewonnenen Rennen (9:8) vorne. Damit schreiben die beiden Rivalen um die Weltmeisterschaft Geschichte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Denn: Das Rennen in Abu Dhabi wird erst das zweite Saisonfinale in der Geschichte der Formel 1 sein, in welchem die beiden führenden Piloten der Fahrerwertung punktgleich starten.