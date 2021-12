Starker Wind: Zweite Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Die zweite Weltcup-Abfahrt der alpinen Skirennläufer in Beaver Creek/USA ist am Sonntag wegen starken Windes abgesagt worden.

Darüber hinaus mussten die Mannschaften noch am Sonntag nach Denver reisen, um von dort nach Europa zu fliegen, wo der Weltcup am Wochenende in Val d‘Isere fortgesetzt wird.