WM-Entscheidung vertagt: Hamilton gewinnt Chaos-Rennen in Saudi-Arabien

Die WM-Entscheidung in der Formel 1 fällt am kommenden Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Rekordweltmeister Lewis Hamilton gewann am Sonntag das chaotische vorletzte Saisonrennen in Saudi-Arabien und verhinderte den vorzeitigen Titelgewinn durch seinen Rivalen Max Verstappen. Der Niederländer wurde Zweiter, könnte im Nachgang für ein überhartes Manöver aber noch eine Strafe kassieren. Das Podium komplettierte der Finne Valtteri Bottas (Mercedes).