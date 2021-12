Hattrick für Goggia in Lake Louise

Der italienischen Skirennläuferin Sofia Goggia gelingt zum Abschluss der Weltcup-Rennen in Nordamerika ein seltener Hattrick gelungen.

Der italienischen Skirennläuferin Sofia Goggia ist zum Abschluss der Weltcup-Rennen in Nordamerika ein seltener Hattrick gelungen.

Ihren Siegen in den beiden Abfahrten im kanadischen Lake Louise am Freitag und Samstag ließ die Olympiasiegerin am Sonntag einen dritten im Super-G folgen.