Borussia Dortmund: Mats Hummels meldet sich nach Spiel gegen FC Bayern

Strafanzeige gegen Bellingham: So reagiert der BVB

Die Schwarz-Gelben fühlten sich nach der 2:3-Niederlage von Schiedsrichter Felix Zwayer hintergangen und sparten nicht mit Kritik an dessen Entscheidungen.

Erling Haaland sprach von einem „Skandal“, Jude Bellingham machte Anspielungen auf Zwayers Vergangenheit beim Wettskandal um Robert Hoyzer . Auch Marco Reus und Emre Can nahmen kein Blatt vor den Mund und übten scharfe Kritik am 40-Jährigen.

Mats Hummels, der den entscheidenden Elfmeter zum 2:3 per Handspiel verursacht hatte, schwieg derweil am Samstagabend. Der 32-Jährige hat sich stattdessen am Sonntag über Social Media gemeldet - und dabei versöhnliche, gar selbstkritische Töne angestimmt.