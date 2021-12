Formel 1, Saudi-Arabien: Mick Schumacher fährt mit seinem Haas in die Mauer

In der Anfangsphase des Großen Preis von Saudi-Arabien erlebt Mick Schumacher einen bitteren Moment. Der Youngster knallt mit seinem Haas in die Mauer.

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien ist der Youngster in der zehnten Runde ausgeschieden. Ausgangs von Kurve 22 hat der junge Deutsche die Kontrolle über seinen Haas verloren und ist in die Mauer eingeschlagen.

„Ich bin okay, Entschuldigung für den Unfall“, sorgte er mit einer Nachricht aus dem Cockpit für Erleichterung. An der gleichen Stelle schlug am Freitag im Training bereits Ferrari-Pilot Charles Leclerc ein.