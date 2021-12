Ligue 1: AS Monaco gewinnt dank Volland und Nübel deutlich gegen Metz

AS Monaco gewinnt zu Hause deutlich gegen Metz. Alexander Nübel hält seinen Kasten sauber, Kevin Volland trägt sich in die Torschützenliste ein.

AS Monaco hat den Anschluss an die europäischen Plätze wiederhergestellt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac setzte sich in der Ligue 1 deutlich mit 4:0 (2:0) gegen FC Metz durch.