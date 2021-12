Schach-WM: Magnus Carlsen baut mit zweitem Sieg Führung aus

Weltmeister Magnus Carlsen macht bei der Schach-WM in Dubai einen großen Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung. Der Norweger gewinnt auch die achte Partie.

Weltmeister Magnus Carlsen hat bei der Schach-WM in Dubai einen großen Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht.

Der Norweger gewann am Sonntag gegen seinen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi (Russland) die achte Partie und führt nun mit 5:3 Punkten. Am Montag steht der dritte Ruhetag an, ehe es am Dienstag (13.30 Uhr) mit der neunten Partie weitergeht.