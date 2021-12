Formel 1, Saudi-Arabien: Verwarnung für Hamilton kann im WM-Kampf mit Verstappen Rolle spielen

Was war passiert? Mazepin war im Renntempo unterwegs, als plötzlich Hamilton vor ihm auftauchte. Der Brite fuhr langsam auf der Ideallinie, Mazepin konnte eine Kollision im letzten Moment verhindern.

Für Hamilton könnte die Verwarnung im Titelkampf aber vielleicht noch einmal eine Rolle spielen. Denn: Für den siebenmaligen Weltmeister war es in dieser Saison bereits die zweite Verwarnung.

Hamilton und Mazepin entgehen Kollision

Die erste hatte der 36-Jährige in Mexiko bekommen, nachdem er nach einem Ausritt auf unsichere Art und Weise und nicht wie vorgeschrieben auf die Strecke zurückgekehrt war. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Sollte sich Hamilton in Saudi-Arabien oder im Verlaufe des Wochenendes in Abu Dhabi eine weitere Verwarnung einhandeln, hätte das eine Strafversetzung um zehn Startplätze zur Folge. So sieht es das Reglement bei drei Verwarnungen im Laufe einer Saison vor. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)